Giulia Quattrociocche di Uomini e Donne ammette: “È un percorso difficile”

Giulia Quattrociocche di Uomini e Donne ha ammesso che è un percorso difficile e ha svelato le impressioni sui suoi corteggiatori al magazine della trasmissione ideata e condotta da Maria De Filippi.

La neo tronista ha spiegato: “Sicuramente è un percorso difficile, dove più che sentirsi sicuri è importante sentirsi aperti, mettersi in discussione in primis con se stessi e poi con tutto ciò che arriva. […] Ci sono stati e ci saranno momenti di down, però mi ritengo una persona positiva e quando ho accettato di salire sul trono, mi sono detta che mi sarei lasciata stupire da questa bellissima esperienza. E ora voglio vivermela tutta”.

Giulia Quattrociocche ha continuato parlando poi dei suoi corteggiatori: “Su qualcuno di loro ho qualche dubbio in più, mentre qualcun altro mi fa sentire più sicura. È ancora presto per cercare affannosamente delle risposte. Alessandro mi interessa, lo trovo un bel ragazzo ma non riesco a dargli piena fiducia per via di una certa differenza che percepisco tra di noi, probabilmente dettata da una mia insicurezza. Con Daniele invece mi sono trovata in sintonia da subito: lo sento molto simile a me. Io sono qui per trovare un fidanzato, quindi mi prenderò tutto il tempo necessario per capire se anche una persona così vicina a me è davvero ciò che cerco per poter costruire un futuro insieme, e se dall’altra parte ci sono le stesse intenzioni”.

Alla fine spera di uscire dalla trasmissione con un uomo concreto, con i piedi per terra e al tempo stesso pronto a mettersi in discussione.

Redazione-iGossip