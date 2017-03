Giuliano Giuliani ha umiliato e fatto a pezzi la protagonista assoluta del trono over di Uomini e Donne, Gemma Galgani, in un video inviato al Blog di Isa e Chia. L’ex cavaliere ha attaccato duramente la star del trono over Gemma Galgani e ha rivelato che la precedente storia d’amore della dama torinese con Giorgio Manetti era palesemente falsa, mediatica e costruita per fare business. Dopo aver fatto a pezzi Giorgio Manetti, Giuliano Giuliani ha raccontato che quando lui era in studio Gemma parlava male di tutto e di tutti e, alla fine, ha usato le amicizie nate all’interno del programma.

“Quando parli mi viene l’orchite – ha detto Giuliano a Gemma nel video inviato al Blog di Isa e Chia – (…) Ti hanno regalato una dentiera, ma stavi meglio prima, adesso hai peggiorato la situazione con quelle tue espressioni da criceto. Non è che io ce l’abbia con te. Tu fai le cose che ti permettono. Michele ha detto che sei vecchia e che sembri sua nonna. Per rimanere in tv ti fai offendere, è assurdo. Se tu andassi via dalla trasmissione verresti ricoverata in un reparto psichiatrico, perché andresti via di testa. A volte si vede che il sangue non ti arriva bene alla testa, spari cazzate che sono inimmaginabili”.

L’ex fidanzata di Giorgio Manetti replicherà alle accuse di Giuliano?