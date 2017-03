Giuliano Giuliani di Uomini e Donne fa a pezzi Giorgio Manetti: “Non sei nessuno”

Giuliano Giuliani di Uomini e Donne ha fatto a pezzi il cavaliere del trono over Giorgio Manetti durante un videomessaggio social. Giuliano ha lasciato la famosa e popolare trasmissione pomeridiana di Canale 5, ideata e condotta dalla star tv Maria De Filippi, da ormai diverso tempo. Il cavaliere Giorgio Manetti è invece rimasto nello studio tv di Uomini e Donne e continua a movimentare il trono over.

“Giorgio Manetti, sono qui solo per te – ha esordito Giuliano – Da adesso in poi, ti farò i videomessaggi. Quello che ho visto è veramente uno scandalo, sei in un programma solo per apparire, solo perché le donne che ti ospitano nelle città dovrebbero accoglierti con il sindaco, la banda e la folla che ti chiede gli autografi. Ma chi sei? Chi sei? Non sei nessuno. Ringrazia Maria che ti ha permesso di apparire in trasmissione. Non capisco questa apertura nei tuoi confronti per fare le serate. 1200 euro ogni serata. Non capisco. O le regole sono cambiate o qualcuno ci sta prendendo per il c…. Sei una vergogna infinita. Quando ti criticano – ha proseguito l’ex cavaliere del trono over -, esce la tua vera natura. Sei un violento, guai a toccarti. Hai troppo spazio. Se non trovi nessuna, vieni via ma tu non sei capace di venire qui. Hai trovato la gallina dalle uova d’oro. Questa storia deve finire. E’ una vergogna”.

L’ex fidanzato di Gemma Galgani, Giorgio Manetti, replicherà alle accuse di Giuliano?