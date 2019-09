Giulio Raselli ha iniziato da poco la sua nuova avventura come tronista di Uomini e Donne, ma non ha risparmiato una stoccata al vetriolo nei confronti di Giulia Cavaglià. L’ex corteggiatore del trono classico ed ex tentatore di Sabrina Martinengo a Temptation Island 6 ha rilasciato un’intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni per raccontare la sua nuova esperienza televisiva.

Il neo tronista del trono classico ha rifilato una bordata al vetriolo a Giulia Cavaglià. Perché? “Giulia mi ha deluso parecchio – ha detto Raselli -. A quanto mi risulta la sua scelta si è rivelata poi sbagliata…”.

Molto più diplomatico il suo pensiero su Sabrina Martinengo, che è tornata con il fidanzato Nicola Tedde: “Si era creato un bel rapporto, ma non c’era attrazione fisica”.

Ora Giulio vuole trovare nel salotto tv di Maria De Filippi una donna determinata, sicura di sé e intelligente. Riuscirà nell’impresa?

Redazione-iGossip