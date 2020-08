Giulio Raselli ha bacchettato l’ex tronista Giovanna Abate perché secondo lui sapeva che non Sammy Hassan non sarebbe andata bene. La loro frequentazione è durata meno di un mese, scatenando polemiche e suscitando reazioni contrastanti e veleni. Raselli ne ha parlato durante una recente intervista rilasciata al quotidiano Il Giornale.

Giulio Raselli è stato molto diretto e obiettivo al giornale della famiglia Berlusconi. “In realtà nelle ultime due esterne glielo avevo chiesto – ha esordito Giulio parlando della convivenza con Giulia – d’altronde come avevo fatto anche con Giovanna. La differenza è che Giovanna mi aveva risposto che, lavorando a Roma, all’inizio avremmo fatto avanti e indietro, mentre Giulia non ha esitato neanche un secondo dicendomi che mi avrebbe seguito ovunque. Questo, come anche altre cose, mi ha portato alla fine a scegliere Giulia – ha proseguito -, perché sapevo che lei avrebbe messo me davanti a qualsiasi altra cosa. Così, appena uscito dal programma, ho iniziato a cercare delle case a Valenza per andare a convivere, detto fatto!”.

L’ex tronista ha rivelato: “Confesso che all’inizio ero più inclinato a scegliere Giovanna. Tuttavia, durante le feste di Natale, stando da solo ho avuto modo di riflettere meglio su chi fosse la persona che realmente mi mancava. Ho capito così che mi mancava Giulia da morire, e non Giovanna. […] Sono sicuro che Giovanna provasse dei sentimenti per me, ma non a tal punto da impedirle di fare il suo percorso. Per come la vedo io, nel giorno in cui si è seduta sul trono, non ero più al centro dei suoi pensieri”.

Sul trono della romana ha asserito: “Io credo che, come me, Giovanna abbia partecipato a Uomini e Donne con la speranza di trovare l’amore. Più che altro, per come l’ho conosciuta io, lei sapeva che con Sammy non sarebbe andata bene. Nonostante ciò, ci ha provato lo stesso a far funzionare le cose tra loro ma sappiamo benissimo poi come sia andata. Il giorno della scelta avrei voluto farle capire quanto sia difficile stare sul trono. È stato fin troppo facile infatti darmi contro come tronista – ha aggiunto – per non averla scelta incolpandomi di averla presa in giro. Da parte mia, però, non credo in alcun modo di averla illusa, ho solo fatto la mia scelta. A distanza di tempo, si è resa lei stessa conto di quanto scegliere sia difficile e sono sicuro che oggi, se ne avesse la possibilità, si comporterebbe diversamente nei miei confronti”.

A presto con nuove news e indiscrezioni sui personaggi di Uomini e Donne!