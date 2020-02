Giulio Raselli critica Giovanna Abate: “Non ha rispettato i miei sentimenti”

Giulio Raselli ha avuto da ridire sulla sua ex corteggiatrice del trono classico Giovanna Abate perché a suo dire non ha rispettato i suoi sentimenti.

“Mi dispiace che, come al solito, Giovanna abbia reagito così male – ha dichiarato l’ex tronista a Uomini e Donne Magazine -. Penso che avrebbe dovuto rispettare i miei sentimenti, perciò quando ho visto che non lo stava facendo, mi sono sentiti odi difenderli in prima persona. […] Semplicemente dall’altra parte ho trovato una persona di cui mi sono innamorato. Non ci sono colpe: è il cuore”.

Poi ha parlato della sua scelta Giulia D’Urso: “Da quando siamo solo io e lei sto provando esattamente ciò che mi aspettavo: amore. Ho voglia di stare con Giulia, di vivermela e di scoprire ogni sua sfumatura. […] Non ho mai provato qualcosa del genere: era una voglia smisurata di averla vicina; voglia che, guardandomi indietro, mi ha portato anche ad essere a volte incapace di impormi e far valere la ragione. Quando mi sono accorto di tutto questo – ha spiegato Raselli -, ho capito di voler uscire insieme a lei e di voler far uscire i miei sentimenti. Con Giulia è indubbio che abbia provato una sensazione grandissima fin da subito, eppure all’inizio riuscivo a gestirla pur non sapendola definire. Dall’altra parte, poi, avevo un’altra persona che mi interessava sotto tanti aspetti ed è ciò che mi ha reso fino alla fine più difficile ascoltarmi e accorgermi di quello che stava accadendo in me”.

Sempre a Uomini e Donne Magazine, Giulia ha dichiarato: “Sento le stesse emozioni di Giulio. Mi sono innamorata anche io e me ne sono accorta quando più andava avanti il tempo e più ero disposta a mandare giù tutte le critiche e i bocconi amari per arrivare a lui. Ho sopportato gli attacchi, l’accanimento di chi mi giudicava e ho deciso di andare dritta per la mia strada. Di fronte a Giulio perdo la lucidità e sento il bisogno di stargli accanto. La mia famiglia ha voluto credere insieme a me a questo rapporto, nonostante avessero il timore che lui potesse farmi soffrire. Oggi sono felici di vedermi contenta e sapere di trovare la stessa felicità nei genitori di Giulio mi riempie il cuore”.