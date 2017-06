Graziella Montanari di Uomini e Donne ha umiliato la sua “nemica” Gemma Galgani su Facebook. La dama del trono over ha sferrato un attacco al vetriolo nei confronti della fidanzata di Marco Firpo, condividendo la copertina del settimanale di gossip Vero sulla sua pagina social e aggiungendo una didascalia al veleno.

Graziella ha fatto a pezzi Gemma: “Avrei anche io qualche cosa da dire riguardo a Gemma. È maleducata, irrispettosa e sputa veleno contro tutti”.

Un’altra ex dama del trono over Rossella Bova ha dichiarato proprio a Vero: “E’ una che piange per finta, una vera attrice. Per lei la trasmissione conta più di ogni altra cosa perché non ha nulla al di fuori di quello. Anche quando c’ero io ad Uomini e Donne la sua principale preoccupazione era che le altre non le rubassero la scena. Ho le sue note vocali in cui mi chiedeva come fare, per esempio, che la storia di Barbara De Santi avesse maggiore spazio rispetto alla sua. E’ un’ossessione per lei”. Ha poi lanciato un monito al cavaliere ligure Marco Firpo: “Di scappare a gambe levate! Gemma usa tutte le persone che la circondano. Se davvero avesse un reale interesse, lascerebbe la trasmissione invece non lo fa”.

L’ex dama del trono over Barbara De Santi ha aggiunto: “E’ una donna egoista, opportunista ed egocentrica. Una persona che predica bene e razzola male. Mi ha sempre accusata di amare la lucina rossa della telecamera. E lei? Lei invece ama quella di Uomini e Donne, ma non solo, visto che nell’ultimo periodo è stata al Maurizio Costanzo Show e prima ancora a Selfie. Mi diceva che ero tutta rifatta e alla fine lei è andata ad elemosinare a Selfie una nuova dentatura – ha puntualizzato Barbara – Critica le mie storie bollandole come inventate mentre lei un giorno è innamorata di uno e poco tempo dopo di un altro”.