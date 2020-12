Ida Platano commenta il ritorno del suo ex Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne

Ida Platano ha commentato il ritorno del suo ex compagno Riccardo Guarnieri nel parterre del trono over di Uomini e Donne. L’ex dama ha rivelato al settimanale ufficiale del dating show di Canale 5 di essere in una fase di rinascita.

Ida Platano ha confessato di essere pronta a lasciare il passato alle spalle. “Sto facendo un percorso di rinascita e mi sono sentita spinta dal bisogno di reinventarmi con un gesto simbolico. Un cambio di look che, anche se piccolo, può mutare la nostra percezione”, ha confessato l’ex discussa dama del trono over del discusso e chiacchierato programma pomeridiano di Canale 5.

Per quanto riguarda la decisione del cavaliere pugliese del trono over di Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri, di tornare nel dating show di Maria De Filippi per rimettersi in gioco e cercare di trovare il vero amore, Ida ha confessato: “Preferirei non esprimermi”. La dama ha quindi scelto la via del silenzio, molto probabilmente, per evitare altre discussioni.

