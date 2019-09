Ida Platano di Uomini e Donne descrive il suo uomo ideale

Ida Platano di Uomini e Donne ha descritto il suo uomo ideale dalle pagine del magazine del dating show di Canale 5, ideato e condotto da Maria De Filippi. Nel salotto tv ha incontrato il suo ex compagno, Riccardo Guarnieri, e ha affermato che è sempre bellissimo.

La dama del trono over di Uomini e Donne ha infatti dichiarato: “La prima cosa che mi sono detta quando l’ho visto è stata: È sempre bellissimo, e non posso negare che averlo davanti ancora mi faccia effetto”.

Ida ha poi descritto le qualità e le caratteristiche che il suo uomo deve possedere sempre a Uomini e Donne Magazine: “Le qualità dell’uomo che vorrei al mio fianco sono la lealtà, la sincerità, il rispetto e soprattutto che abbia le idee molto chiare, perché arrivati a una certa età uno deve sapere cosa vuole della vita e se non lo sa, meglio che non si avvicini a me. Inoltre sicuramente chi arriverà dovrà essere anche una persona paziente, perché per me sarà difficile tornare a credere in un uomo: in questo momento ho più bisogno di fatti che di parole”.

