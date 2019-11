Ida Platano di Uomini e Donne rivela: “Mi sento inferiore a Riccardo Guarnieri”

Ida Platano di Uomini e Donne ha rivelato al magazine del dating show di Canale 5 che lei si sente inferiore a Riccardo Guarnieri. Dopo aver lasciato da innamorati il salotto tv di Maria De Filippi, i due si sono raccontati a Uomini e Donne Magazine.

“Ogni tanto mi sento inferiore a lui – ha confessato Ida di Uomini e Donne – […] Il fatto di vederlo super perfetto mi ha sempre fatta sentire a disagio. Soprattutto per alcuni atteggiamenti che ho è che a lui non piacevano. Lui è un signore, mentre io sono una donna decisamente più selvaggia”.

L’ex cavaliere pugliese del trono over ha asserito: “È una sensazione che Ida si porta dentro e che ci ha creato anche molti problemi, perché questo suo sentimento alimenta gelosia. Per me è sempre stata alla mia altezza, eccome. Per me Ida è stata sempre Ida: la donna forte, la donna perfetta, in grado di costruirsi una vita da sola”. Per poi sottolineare: “Tutte le promesse che ho fatto a Ida in passato, se riusciamo stavolta a capirci meglio, per me valgono ancora”.

D’altronde l’amore non è bello, se non è un po’ litigarello. Che cosa ne pensate di questo ritorno di fiamma? Vi piacciono?

Redazione-iGossip