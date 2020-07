Ida Platano e Riccardo Guarnieri di Uomini e Donne confermano la rottura

Ida Platano e Riccardo Guarnieri di Uomini e Donne hanno confermato la rottura dopo settimane di rumor, indizi e pettegolezzi. La quarantena provocata dalla diffusione del nuovo Coronavirus non ha contribuito a salvare il loro rapporto. Questa volta tra Ida e Riccardo è davvero finita.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri – Foto: Instagram

Certo non è la prima volta che la coppia del trono over di Uomini e Donne si trovi ad affrontare un delicato e difficile periodo di rottura. I fan sperano che sia soltanto l’ennesima crisi di coppia.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri si sono trincerati dietro il classico no comment. A parlare per loro ci ha pensato la pagina Instagram ‘Uominiedonneclassicoeover’ che, rispondendo alle domande di alcuni utenti sui due personaggi storici del trono over, ha dichiarato: “Ragazzi, si sono lasciati è più che evidente…Non c’è una storia di Ida con lui non so da quanti mesi. Viceversa Riccardo con Ida, quindi si sono lasciati. Non è alla fine una novità. Pensavo che questa volta ce l’avessero fatta, e invece…”.

Guarnieri è assente dai social dagli inizi di maggio mentre Ida Platano ha pubblicato soltanto post e Instagram story di sponsorizzazione di brand di abbigliamento e accessori.

Stay tuned per saperne di più!