Ida Platano su Riccardo Guarnieri: “Non ci sentiamo più, io ho toccato il fondo”

Ida Platano ha rotto il silenzio sul suo ex compagno Riccardo Guarnieri, rivelando che non hanno più alcun rapporto. Tra i due ex protagonisti del trono over di Uomini e Donne è finita malissimo. Ida Platano pretende rispetto da Riccardo Guarnieri.

“Ora sono spensierata e serena, mi sento forte e coraggiosa come un tempo. – ha esordito l’ex dama al settimanale Uomini e Donne Magazine ; – Sono piena di iniziativa e finalmente sto tornando a sorridere alla vita. Mi sono presa cura di me e del mio lavoro. Mi sono iscritta in palestra, ho fatto decluttering a casa, liberandomi delle cose inutili, e ho dato un tocco di novità al mio salone di bellezza. Ho cerca to di ripartire da lì, nonostante le paure e i dubbi che tutti viviamo in questo difficile momento storico. Naturalmente il lavoro non è più quello di prima, ci si muove a piccoli passi ma, come avviene per ogni cosa, so che la cura a tutto sarà il tempo e speriamo che passi il prima possibile. In questi mesi mi sono guardata allo specchio e ho lasciato che le insicurezze che ho sempre avuto, piano piano, scivolassero via”.

“Un modo per ritrovare la sicurezza in se stessi univoco non c’è – ha continuato Ida – A un certo punto, quando capisci che non hai più voglia di fare nulla, né di cucinare né di alzarti dal letto, ti rendi conto che qualcosa non va. Ho toccato il fondo, finché all’improvviso la spinta è arrivata da dentro me stessa e mi sono accorta da sola di dover chiedere aiuto.”Ho deciso di farmi seguire da una psicologa ed è anche grazie a lei se sono riuscita a raggiungere tante consapevolezze. Sto seguendo una terapia basata sul metodo dei livelli (un approccio transdiagnostico alla terapia cognitivo-comportamentale, ndr). Ci vuole tempo, è un viaggio che non finirà mai però, passo dopo passo, sono sicura che ce la farò. È un percorso in cui ti scavi dentro, riapri cassetti tenuti chiusi da tanto tempo, però ti aiuta a trovare delle nuove risposte. È un percorso tanto faticoso, ma ti restituisce in ricchezza interiore, forza, determinazione ed equilibrio. Oggi mi arricchisce molto questo tipo di terapia, ma ogni persona è a sé. Sicuramente farsi aiutare fa bene a tutti e non è un segno di debolezza o malattia”.

Ida e Riccardo non si vedono e sentono più. “In tanti si sono chiesti perché sulla rottura con Riccardo sia calato il silenzio – ha asserito l’ex dama del trono over -. Voglio puntualizzare che non mi sono ma voluta nascondere, ma ognuno ha bisogno del proprio tempo per metabolizzare certe sofferenze. Non è stata una mancanza di rispetto verso chi ci seguiva. [….] Io e Riccardo non abbiamo più alcun tipo di rapporto. Nonostante io abbia cercato di sentirlo, giorno dopo giorno, le nostre conversazioni sono andata sgretolandosi. Il nostro ultimo scambio di messaggi risale a giugno giugno poi il silenzio. Ho provato a contattarlo fino a settembre ma senza ricevere mai risposta alle mie chiamate e ai miei messaggi. Mi aspettavo maggiore cure nei confronti della nostra storia perché è stata molto importante… è naturale che non cercassi un’amicizia con lui, ma almeno qualche conversazione da persone mature”.

“Ho un grandissimo amore verso mio figlio e per la mia anima. – ha concluso ; -Non sento la necessità di avere nessuno al mio fianco, perché sto bene così. L’esperienza ti aiuta a capire che si può dire di essere davvero completi solo quando da soli si raggiungono delle consapevolezze interiori. L’amore che si riceve da un partner non deve essere altro che un sostegno aggiuntivo: deve farti sentire tranquilla e serena”.

E voi che cosa ne pensate? Scrivete la vostra opinione nei commenti qui sotto!