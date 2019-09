Ivan Gonzalez e Sonia Pattarini si sono lasciati: lo sfogo dell’ex tronista di Uomini e Donne

Ivan Gonzalez e Sonia Pattarini si sono lasciati. Le voci sulla fine della loro relazione d’amore erano iniziate a circolare con una certa insistenza alcuni mesi fa. Ora è arrivata la conferma ufficiale da parte dei diretti interessati. L’ex corteggiatrice del trono classico di Uomini e Donne ha dichiarato: “Sono sempre stata una persona corretta e ringrazio tutti voi, per il sostegno e l’affetto dimostrato. Ultimamente leggo tanti vostri messaggi sul mio rapporto con Ivan. È chiaro ed evidente a tutti che purtroppo il nostro rapporto è cambiato”.

Le dichiarazioni di Sonia

Sonia Pattarino di Uomini e Donne ha poi spiegato ai suoi follower di Instagram: “Non si può continuare a lottare e sperare di cambiare le cose, quando in realtà stavano cambiando solo noi. I piloti hanno preso due rotte diverse, il nostro viaggio insieme è giunto al termine. Si ama e si perde… È la vita… Anche se non è facile e fa male all’anima, bisogna abituarsi al cambiamento”.

Ivan Gonzalez respinge le critiche

L’ex concorrente di Temptation Island Vip è finito subito al centro delle polemiche perché secondo diversi telespettatori lui avrebbe scelto Sonia solo per pubblicità e convenienza televisiva, non perché provasse per lei un vero sentimento d’affetto.

Ivan ha respinto con forza questi pettegolezzi: “Ho ricevuto tanti messaggi dove mi viene chiesto cosa fosse successo, ma ho ricevuto anche tanti messaggi con scritto cose assurde, dove vengo criticato di nuovo dicendo che ho fatto una scelta di ripiego (dopo 8 mesi). Ragazzi, nessuno mi ha obbligato a stare 8 mesi con una persona, né a portare nessuno a casa della mia famiglia. Anzi vi dico che Sonia è stata la scelta più giusta e onesta che potessi mai potuto fare, era la ragazza più completa che ho conosciuto lì dentro e la sceglierei di nuovo se tornassi indietro. Ma a volte le cose vanno o non vanno, e questa volta non è andata”.

