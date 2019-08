Jack Vanore di Uomini e Donne infuriato su Instagram

Jack Vanore di Uomini e Donne infuriato e adirato su Instagram. L’opinionista fisso della storica e chiacchierata trasmissione pomeridiana di Canale 5 ha lanciato pesanti accuse dal suo profilo social. L’ex fidanzato dell’autrice di U&D, Raffaella Mennoia, non ha mai fatto i nomi dei destinatari del suo durissimo sfogo social.

L’ex tronista ed ex corteggiatore di Uomini e Donne ha scritto il seguente messaggio sui social: “Alle spalle sanno tutti sparlare, in faccia sanno solo tremare!”. Parole chiarissime che non sappiamo tuttavia a chi possano essere riferite, visto che Jack è un tipo molto riservato e parla pochissimo della sua vita privata. Il messaggio è stato accompagnato da altre due parole di fuoco tra gli hashtag: “vigliacchi schifosi”.

Con chi ce l’ha il pupillo di Maria De Filippi?

Redazione-iGossip