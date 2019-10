Javier Martinez di Uomini e Donne rivela: “Ho cercato Sara fuori dal programma”

Javier Martinez di Uomini e Donne ha rivelato di aver cercato Sara Tozzi fuori dal programma di Canale 5 e si è soffermato sulla famosa segnalazione, che ha causato l’interruzione del suo percorso nel salotto tv di Maria De Filippi.

L’ex concorrente argentino di Temptation Island ha spiegato meglio le sue ragioni, rispondendo ad alcune domande dei suoi fan su Instagram. L’ex corteggiatore del trono classico di Uomini e Donne ha prima ribadito il suo forte interesse per Sara e poi ha svelato: “Se mi piaceva davvero Sara? Penso che le due esterne che abbiamo fatto parlino da sole. L’Ho cercata anche fuori dagli studi. […] Non ero fidanzato né a Temptation né a Uomini e Donne, state tranquilli che la verità uscirà fuori”.

La segnalazione su di lui ha scatenato un vespaio di polemiche e critiche. “Ci sta che molte persone si siano fatti idee sbagliate su di me – ha detto Javier – e non nascondo che mi dispiace veramente tanto…l’unica cosa che posso dire è che prima di giudicare bisogna conoscere tutta la storia, e non quel poco che si è visto in tv”.

Javier Martinez ha poi elogiato il tronista Giulio Raselli perché è un ragazzo dal cuore d’oro, deciso e determinato. Crede molto nel suo percorso e spera che trovi la donna che merita.

Redazione-iGossip