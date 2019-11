Jean Pierre di Uomini e Donne silura Gemma Galgani: “Mi dai fastidio e ti inventi le cose, la chiudo qui”

Jean Pierre di Uomini e Donne ha silurato e scaricato la dama torinese del trono over Gemma Galgani perché piange in continuazione e si inventa le cose. L’ennesima batosta in amore rimediata dall’acerrima nemica di Tina Cipollari ha mandato in crisi e in tilt l’ex fidanzata del Gabbiano, Giorgio Manetti.

Il cavaliere del trono over Jean Pierre ha duramente affossato la dama torinese: “Gemma è una bella persona ma da qui ad andare oltre, ce ne vuole parecchio”. La loro frequentazione è già giunta al capolinea. “Vederla piangere mi dà fastidio – ha spiegato Jean Pierre -. E se si continua con queste reazioni, io chiudo la conoscenza. Sta diventando una forte amicizia e nient’altro. Tra me e te, non c’è nulla di importante”.

Affossata quotidianamente da Tina Cipollari e dagli altri cavalieri del trono over, Gemma riesce sempre ad andare avanti a testa alta, ma questa volta sembra aver accusato nuovamente il colpo: “Tu mi hai detto di fermarmi con i bacetti perché non eri insensibile… altrimenti saresti anche salito a casa mia”.

Le parole di Gemma di Uomini e Donne non sono affatto piaciute a Jean Pierre che ha messo una pietra sopra la possibile trasformazione dalla frequentazione in relazione: “Stai cominciando a darmi fastidio, ti inventi le cose… La chiudo qui, non ti stai comportando bene. Non ci sarà più neanche l’amicizia”. Un’altra amarissima e cocente delusione per la povera Gemma. Tina gongola e il popolo della Rete si divide in due…

