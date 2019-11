Jean Pierre Sanseverino affossa Gemma Galgani: “Troppo possessiva, troppo per l’inizio di una semplice conoscenza”

Jean Pierre Sanseverino ha affossato la dama del trono over Gemma Galgani perché è troppo possessiva, troppo per l’inizio di una semplice conoscenza. Il cavaliere del trono over è stato molto categorico al magazine del dating show di Canale 5.

“Gemma è una bellissima persona – ha detto il cavaliere del trono over -. Non credo sbagli qualcosa. O meglio, io posso parlare per me e con me ha dimostrato una possessività esagerata per l’inizio di una storia. Avrebbe voluto subito ufficializzare la relazione, anche con effusioni e avvicinamenti fisici, ma io non ero a quel punto: lei corre troppo. Con me, per lo meno, è andata così. Troppo possessiva – ha aggiunto -, troppo per l’inizio di una semplice conoscenza. Questo, inevitabilmente, mi ha allontanato”.

Dopo aver dato il due di picche all’acerrima nemica di Tina Cipollari, Jean Pierre sta corteggiando Antonella. “Antonella è una signora molto piacevole – ha dichiarato il cavaliere -, ma neppure con lei, esattamente come è accaduto con Gemma, è scattato subito il colpo di fulmine. Tuttavia, mi trovo bene a frequentarla anche perché, diversamente da Gemma, capisce le tempistiche di una conoscenza e non brucia le tappe. Al momento mi trovo bene con lei, ma non sappiamo cosa succederà, come andranno le cose. In ogni caso, non dimostra la possessività di Gemma”.

Secondo voi come andrà a finire?

Redazione-iGossip