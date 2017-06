Juan Fran Sierra ha lanciato l’ultimo avvertimento al suo ex fidanzato, l’ex tronista del trono gay di Uomini e Donne Claudio Sona, via Instagram. Visto che Claudio Sona continua a recitare il suo ruolo, senza raccontare nulla ai fan di Uomini e Donne, lo spagnolo Juan Fran Sierra ha fatto sapere che racconterà tutta la verità ai giornalisti su questo ennesimo scandalo che ha travolto la famosa e chiacchierata trasmissione pomeridiana di Canale 5.

La redazione di Uomini e Donne trema, anche perché vi erano già parecchi indizi sul Sonagate che sono stati incredibilmente messi da parte in tutti questi mesi… a anche la padrona di casa Maria De Filippi non aveva indagato abbastanza sull’indiscrezione che Alberto Dandolo di Oggi e Dagospia le aveva svelato ad agosto 2016…

fidanzato di L’ex corteggiatore ed ex fidanzato di Claudio Sona, Mario Serpa, non ha voluto infierire contro l’ex tronista anche se si è detto sorpreso e amareggiato per ciò che circola sul web in questi ultimi giorni. L’exdi Claudio Sona di Uomini e Donne ha poi sottolineato che il suo percorso a Uomini e Donne è stato vero e sincero. Juan Fran Sierra e Stefano Gabbana lo incalzano sui social a dire tutta la verità, ma lui preferisce continuare a recitare in modo goffo e ridicolo la sua parte…

Juan Fran Sierra ha incontrato il giornalista di Oggi e Dagospia, Alberto Dandolo, e ora sono dolori per Claudio Sona… “Ciao ragazzi – ha esordito lo spagnolo su Instagram – Sono stanco di questa storia, mi avete rotto.. Quindi invece di aiutare chi volete, avete giudicato ancora di più rompendomi le scatole. Siccome non ne voglio sapere più niente di questa storia, che per me è finita, mi ha fatto schifo e mi viene il vomito. Ho deciso che do tutto in pasto ai giornalisti, saranno loro a diffondere la verità. Perché la verità è chic”.

Alberto Dandolo sempre su Instagram ha pubblicato un video che lo ritrae proprio con l’ex compagno di Claudio Sona e ha scritto: “Ho incontrato per la prima volta di persona Juan Fran Sierra in un bar cinese molto chic. Cerco la verità. Perché anche la verità è chic. Anzi chicchissima. Vi terrò aggiornati. A me la verità non fa paura. Ps: mi piacerebbe incontrare anche Claudio. Anzi lo invito pubblicamente a prendere un caffè con me. Se vorrà. Io amo sentire sempre le due campane. Anche di fronte all’evidenza. A prestissimo”.

L’affaire Claudio Sona – Juan Fran Sierra si ingrossa!