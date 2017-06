Juan Fran Sierra ha massacrato il suo ex fidanzato ed ex tronista del trono gay di Uomini e Donne Claudio Sona durante una diretta video su Instagram. Già quando si lasciarono Claudio Sona e Mario Serpa, si era spettegolato molto su un ritorno di fiamma tra Juan e l’ex tronista nonché titolare veronese di un bar gayfriendly. Ora però Juan Fran Sierra ha deciso di rompere una volta per tutte il muro del silenzio per affrontare pubblicamente la questione, lanciando pesanti accuse nei confronti di Claudio Sona di Uomini e Donne.

“Stavo pensando a quello che ho combinato quest’anno – ha dichiarato Juan – Devo delle scuse a Mario Serpa. Ti chiedo scusa se qualche mio commento ha potuto offenderti. Purtroppo ho ascoltato delle persone che non dovevo ascoltare. Siamo persone, sbagliamo e dagli errori s’impara. Vi chiederete: perché solo adesso? Delle volte ci vuole del tempo per capire delle cose. Ora ho capito tutto. Non ho bisogno né di soldi, né di visibilità. Però voi dovete sapere la verità. E che verità sia”.

Poi l’ha attaccato senza peli sulla lingua: “Ho sofferto tantissimo in questi mesi. Tanto, tanto. Per colpa della persona che voi sapete, non voglio neanche fare il suo nome perché mi viene da vomitare. Dovresti essere te a raccontare la verità. Io non c’entro niente, mi hai messo solo in mezzo a questa merda. E’ veramente una persona schifosa. Fai schifo”.

Per poi lanciare un chiaro avvertimento: “Io invito il signorino a dire la verità dall’inizio. Tanto ci sono le prove, c’ho tutto e lo sai benissimo. Se entro lunedì non dici tu la verità, la dirò io. Racconterò tutto io, e con le prove. Sono stanco di sentirmi dare del bugiardo. Così ti puoi fare una bella intervista su qualche giornale così ti becchi ancora più soldi: tu ne hai bisogno, io no. Scusate se mi avete visto alterato ma mi sono lasciato andare. E’ stato un anno sentimentalmente strano. Ho creduto e supportato il vero amore, quello che esce dal cuore. Ho fatto qualsiasi cosa per amore, tutto. Però va beh, non è sempre ricambiato. E ci credo ancora nell’amore. Non è di me fottere nessuno, neanche la persona che mi ha fatto più male. Lascio decidere a questa persona decidere se vuole dire la verità oppure no. Non voglio minacciare nessuno”.

Che cosa dirà Juan? I fan di Uomini e Donne sono in trepidante attesa!