Juan Fran Sierra torna all’attacco di Claudio Sona di Uomini e Donne

Juan Fran Sierra è tornato all’attacco dell’ex tronista del trono gay di Uomini e Donne Claudio Sona dopo una foto pubblicata su Instagram dal titolare di un bar gay friendly a Verona. Dopo un periodo di quiete, arriva nuovamente la tempesta in casa Uomini e Donne. L’ex fidanzato di Claudio Sona, Juan Fran Sierra, ha attaccato duramente l’ex tronista per aver condiviso un’immagine che lo ritrae con una giacca regalata dal modello spagnolo.

Visto che Claudio Sona continua a “recitare il suo ruolo“, senza raccontare nulla ai fan di Uomini e Donne, lo spagnolo Juan Fran Sierra è andato su tutte le furie, accusando il Sona di essere falso e di non provare vergogna a indossare cose regalate da lui nonostante tutto quello che è successo. Tanto che arrivato a scrivere di godersi gli ultimi giorni di vacanza, che poi ci penserà lui a far finire il circo e a dire tutta la verità.

Il modello ci tiene a spiegare che in queste settimane ha avuto da fare ma ha deciso di non mollare: “La vità è giusta e ognuno paga le conseguenze dei suoi atti”.

I fan sperano vivamente in un confronto duro e senza esclusioni di colpi a Uomini e Donne alla presenza dell’ex corteggiatore ed ex fidanzato di Claudio Sona, Mario Serpa, che non ha voluto infierire più di tanto contro l’ex tronista anche se si è detto sorpreso e amareggiato per ciò che circola sul web da diversi mesi.

Tutti vogliono la verità, a partire dai fan dell’ex coppia formata da Claudio e Mario e anche diversi telespettatori della fortunata e chiacchierata trasmissione di Canale 5 di Maria De Filippi chiedono a gran voce un chiarimento in tv.

Ci sarà questo tanto atteso incontro? Oppure la redazione e la produzione di Uomini e Donne faranno finta di nulla?