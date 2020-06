Juan Luis Ciano dimentica Gemma Galgani e diventa un accompagnatore

Juan Luis Ciano ha dimenticato Gemma Galgani ed è diventato un accompagnatore. L’ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne ha dato un taglio netto al suo passato. Il sito IsaeChia ha scoperto la pagina personale dell’ex cavaliere che si dichiara a disposizione per i seguenti incarichi: Accompagnatore, Autista Privato, Regalo di compleanno, Addio al nubilato, Interpretazione di ruoli, Finto amante/fidanzato/marito/collega/social media, Festa privata, Personal shopper, Cena, Cerimonie, Cene di gala e Meeting.

Inoltre è presente anche la scheda di Juan, che si descrive così: “Sono un uomo maturo, discreto, solare, di classe, elegante e raffinato, eloquente, dolce, sincero, passionale, pronto ad ascoltare e adattarmi in qualsiasi circostanza ed ambiente, mi piace donare la felicità e la dolcezza a chi cerca la profondità al di fuori della superficie del proprio quotidiano, nel voler scegliere da qualsiasi punto di vista ed interfacciarsi con un uomo che ha ancora tanto da dare. Mi piace stare a contattato con la Donna che chiede la mia partecipazione, dando il meglio di me stesso, in qualsiasi circostanza per quanto concerne, Personal shopper per scegliere con gusto ed insieme i vestiti e gli accessori più belli che la rendono fantastica”.

Come reagirà Gemma Galgani? E voi che cosa ne pensate della svolta di Juan Luis?

A presto con nuove news, indiscrezioni, gossip e pettegolezzi sui personaggi di Uomini e Donne!