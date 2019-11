Juan Luis su Gemma Galgani di Uomini e Donne: “Ho sempre nutrito un interesse per lei”

Juan Luis Ciano ha rivelato di aver nutrito sempre un interesse nei confronti della dama torinese Gemma Galgani di Uomini e Donne. Il bel dentista di origine venezuelana, 56 anni, ha immediatamente catturato l’attenzione della dama torinese.

“È da tanto tempo che seguo, seppur saltuariamente, il programma e ho sempre nutrito un interesse per Gemma: mi piacciono la sua classe, la sua eleganza, e la trovo una donna sensibile e profonda – ha esordito Juan Luis al magazine di Uomini e Donne -. Gemma conserva uno spirito giovanile, quasi da bambina. Ho sempre pensato che l’eta fosse relativa e lei ne è la conferma”.

Lui ha due matrimoni alle spalle e tre figli. Una vita non facile quella del neo cavaliere, caratterizzata da grandi sofferenze, perdendo da giovane i genitori, una sorella per un mieloma e la primogenita Elena per un incidente stradale. Ammette che queste perdite lo hanno distrutto e che non è facile risalire la corrente alla sua età. Oggi abita a Sant’Antimo e lavora come dentista, coltivando hobby come quello di scrivere poesie e cantare: “Sono contento di aver conosciuto Gemma e ho trovato in generale un calore familiare, forse quello che mi mancava. Mi è piaciuto tutto il contesto di Uomini e Donne, caratterizzato da una grande umanità”.

Redazione-iGossip