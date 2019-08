Karina Cascella affossa Teresa Cilia: “Fatti curare da uno bravo, sei pazza”

Karina Cascella e Teresa Cilia non si stanno risparmiando proprio nulla sui social. Si stanno lanciando pesanti e durissimi attacchi e insulti via Instagram, da quando è scoppiato lo scandalo Raffaella Mennoia.

Dopo che Teresa Cilia ha accusato Raffaella Mennoia e Karina Cascella di aver fatto passare per pazza Paola Frizziero, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e opinionista dei programmi tv di Barbara D’Urso si è scagliata duramente contro la moglie di Salvatore Di Carlo.

Alla domanda dei follower “Cosa rispondi a chi ti dice continuamente che hai rubato il fidanzato a Paola Frizziero?“, l’ex compagna di Salvatore Angelucci ha replicato: “Che devono farsi curare da uno bravo. Uno perché le persone non si rubano, non sono cose. Due perché dopo 18 anni mi sembra follia pura dover leggere certe cose. E non perché io abbia fatto chissà cosa, ma piuttosto. perché la loro storia era finita da anni, quindi ripeto parliamo di pazzia, davvero, credimi, è pazzia”.

Teresa Cilia di Uomini e Donne ha inoltre svelato che renderà pubbliche altre importanti rivelazioni su Raffaella Mennoia.

Alla prossima scoppiettante puntata!

Redazione-iGossip