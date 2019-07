Karina Cascella e Max Colombo si sposano. Matrimonio in vista per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e il suo adorato compagno. La notizia è stata annunciata dall’opinionista di Pomeriggio 5 e Domenica Live in un post social condiviso con i suoi follower di Instagram in cui appare felice e innamorata insieme con Max.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Karina Cascella, ha definito Max Colombo davanti al suo milione di seguaci “futuro marito”. L’ex compagna dell’ex tronista Salvatore Angelucci e mamma vip di Ginevra ha scritto “Il mio futuro marito. Ti amo immensamente, notte da tutti noi” in calce al selfie di coppia scattato in una spiaggia di Marsa Matruh, in Egitto.

I follower hanno tempestato di domande Karina sulla data del matrimonio, ma lei è stata inflessibile: “La data la dirò un mese prima”. Un altro utente ha domandato all’opinionista tv: “Eterni fidanzati, ma non è meglio se restate così?”. Karina ha risposto con un secco “no”.

Visualizza questo post su Instagram Il mio futuro marito?? Ti amo immensamente? #nottedatuttinoi? Un post condiviso da Karina Cascella (@karinacascella) in data: 18 Lug 2019 alle ore 1:13 PDT

