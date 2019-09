L’escort transessuale Guendalina Rodriguez rivela: “Mi sono vista diverse volte con Andrea Damante, Giulia De Lellis lo sa”

L’escort transessuale Guendalina Rodriguez ha rivelato sul suo profilo Instagram di essersi vista diverse volte con Andrea Damante di Uomini e Donne, quando quest’ultimo era ancora fidanzato con l’ex corteggiatrice e web influencer Giulia De Lellis.

Dopo la durissima querelle mediatica con la famosa showgirl e manager Wanda Nara per un presunto flirt con l’ex fuoriclasse dell’Inter, Mauro Icardi, è tornata alla ribalta perché ha rivelato di essere fidanzata con un calciatore del Napoli e ha svelato di aver visto diverse volte il deejay ed ex concorrente del Grande Fratello Vip.

L’escort trans ha infatti scritto: “Come molti avevano sospettato ad aprile 2018 mi sono vista svariate volte con Andrea Damante a Verona. Mi chiamò Giulia e meno male che ho tutti gli screenshot”. Il suo post è diventato virale, scatenando ovviamente un vespaio di polemiche e reazioni contrastanti sul web. C’è chi pensa che sia soltanto una bufala per farsi pubblicità e farsi invitare nelle trasmissioni Mediaset come ospite. C’è chi pensa che sia solo una trovata pubblicitaria. C’è chi pensa che possa esserci un fondo di verità. Su Instagram Story è andato in scena un duro botta e risposta tra Guendalina Rodriguez e l’ex corteggiatore di Uomini e Donne, Amedeo Venza, dopo che quest’ultimo ha invitato i giornali, siti e blog a non dare più visibilità alla giovane transessuale: “Ogni 3/4 mesi si inventa una sco***a”.

Resta il fatto che sia Giulia sia Andrea non hanno preferito commentare il gossip. A questo punto molto si domandano: Damante ha davvero tradito Giulia De Lellis con Guendalina Rodriguez? L’escort transessuale è davvero una delle amanti del dj ed ex tronista di Uomini e Donne? E voi ragazze e ragazzi che cosa ne pensate di questa vicenda?

