Lorenzo Riccardi di Uomini e Donne invita i suoi fan a non trascorrere le vacanze in Sardegna, interviene Valeria Bigella

Lorenzo Riccardi di Uomini e Donne ha invitato i suoi follower di Instagram a non trascorrere le vacanze in Sardegna per una serie di motivi. L’ex tronista del trono classico ha realizzato alcune Instagram Stories in cui si è sfogato duramente contro i disservizi riscontrati durante il suo soggiorno estivo sulla splendida isola.

Lo sfogo social di Riccardi

Il fidanzato di Claudia Dionigi di Uomini e Donne ha rivelato ai suoi follower: “I cornetti. Esci di casa, problema colazione, cornetti finiti alle 8 del mattino. Vai verso il mare e c’è il problema parcheggio, perché la Sardegna non è attrezzata di parcheggi, non ce n’è uno neanche a pagarlo. In Sardegna non ne esistono. Poi problema sdraio. Dopo che hai trovato la sdraio, c’è il problema mare. Che c’è sempre: l’acqua è ghiacciata, sembra di buttarsi nell’Oceano, ci manca solo la nave del Titanic con la vecchietta con la collanina e siamo a posto. Che vacanze di me***”.

Pioggia di critiche per l’ex tronista, interviene Valeria Bigella

Il durissimo attacco di Lorenzo di Uomini e Donne ha scatenato una raffica di polemiche e critiche in Rete, soprattutto da parte del popolo sardo. Un altro volto noto di U&D, Valeria Bigella, è intervenuta sulla questione e ha voluto prendere le difese dell’ex tronista. L’ex concorrente di Temptation Island è originaria proprio della Sardegna e ha voluto smorzare le polemiche, sottolineando il fatto che Lorenzo sia stato frainteso.

“Parto dal presupposto che la Sardegna per me è l’isola più bella del mondo e non solo per il mare, ma anche per la sua natura e la sua storia – ha spiegato Valeria -. Ma è vero, che alcuni servizi non sono sufficienti (le strade, i collegamenti aerei e marittimi e le ferrovie. Insomma la Sardegna è come un gioiello speciale, che l’Italia, però, lascia chiuso in un cassetto a marcire”.

Il chiarimento di Lorenzo

Per evitare ulteriori polemiche social, Lorenzo è intervenuto nuovamente sul caso mediante una nuova Instagram Story.

Riccardi ha voluto precisare quanto segue: “Forse non è stato chiaro, la Sardegna è un posto stupendo. Se ho fatto la storia per i parcheggi era perché magari qualcuno in alto legge e risolve i problemi. Sull’acqua scherzavo, non prendete sempre tutto alla lettera”.

Caso chiuso? Speriamo proprio di sì!

Redazione-iGossip