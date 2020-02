Lorenzo Riccardi ha speso parole positive nei confronti di Sara Shaimi e Daniele Dal Moro, mentre, ha avanzato dubbi su Carlo Pietropoli. L’ex tronista del trono classico ha parlato della sua nuova avventura nel programma come opinionista durante un’intervista concessa a Uomini e Donne Magazine.

Lorenzo Riccardi – Foto: Facebook

Il fidanzato dell’ex corteggiatrice Claudia Dionigi ha spiegato che crede molto in questo programma: “Forse chi mi vede da fuori passare dall’essere corteggiatore, tronista e poi opinionista potrebbe pensare che io voglia semplicemente spostare la residenza. In realtà quello studio è una dimensione in cui mi trovo bene ed esserci tornato è un piccolo sogno che si avvera. Non mi sarei mai aspettato che mi dessero questa possibilità. Poter condividere questa esperienza con Tina e Gianni è un’altra delle cose positive che prevede tutto questo. Sono due persone fantastiche. Tina mi fa morire dal ridere – ha proseguito -, Gianni è una bellissima persona e poi c’è Jack, con cui ho instaurato un grande rapporto. Ridiamo e scherziamo nei corridoi come accadeva poco meno di un anno fa”.

Poi si è soffermato sui protagonisti del trono classico. “Non ho ancora visto dei corteggiatori alla mia stregua o come Luigi (Mastroianni, ndr) e Giordano (Marrocchi, ndr) – ha sottolineato -, qualcuno che lotti davvero per ottenere ciò che vuole e arrivare alla persona che gli piace. So che non è facile, per che le telecamere possono intimidire, però mi piacerebbe vedere questi ragazzi svegliarsi di più e lasciare il timore a casa. Sa, mi piace molto Giuseppe, il corteggiatore di Sara: lo vedo simile a me nei modi di corteggiare e resta un po’ misterioso. Sara mi place: la trovo spigliata, sveglia e positiva. Daniele ha un modo tutto suo di relazionarsi alle persone e va capito – ha aggiunto -, ma sembra un bravo ragazzo; il classico bello che non ha nulla da invidiare a nessuno. Lo preferisco a Carlo”.

“Quando mi espongo è sempre e solo per dire ciò che penso – ha proseguito l’ex tronista – A quanto pare, se le persone battono le mani forse è perché la pensano proprio come me. Il suo percorso non sta andando avanti: ogni settimana arrivano nuove corteggiatrici perché tutte quelle con cui cerca di costruire qualcosa se ne vanno. L’unica che posso dire di conoscere è Cecilia Zagarrigo, ma solo perché abbiamo un rapporto d’amicizia, e non di certo perché Carlo le abbia dato modo di venire fuori. Se riuscisse a costruire qualcosa con qualcuno forse potremmo appassionarci. Carlo è ambiguo: non si capisce quando si emoziona o se qualcuna gli piace, perché non lascia trasparire nulla. Non so che cosa non funzioni… forse lui”.

Su un’eventuale partecipazione a Temptation Island accanto a Claudia, Lorenzo ha dichiarato: “A oggi non saprei rispondere. Le cose tra me e Claudia procedono a gonfie vele, ma se dovessimo ritrovarci a nutrire dei dubbi sul nostro rapporto, allora non escluderei questa opzione. Intanto, per non restare troppo tempo lontano dal mare e dalla sabbia, proverò a partecipare a L’isola dei famosi. Mi piacerebbe mettermi alla prova e vedere con i miei occhi se è veramente dura come la descrivono!”.