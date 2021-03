Luca Cenerelli di Uomini e Donne rivela: “Armando e Biagio sono lontani da me”

Luca Cenerelli, neo cavaliere del trono over di Uomini e Donne, ha rivelato che Armando e Biagio sono lontani anni luce da lui. “Qualche anno fa ho attraversato il periodo più buio della mia esistenza, e questa mi è sembrata un’opportunità per rimettermi in gioco”, ha confessato Luca a Uomini e Donne Magazine.

Luca Cenerelli – Foto: Facebook

Ha poi spiegato i motivi che l’hanno spinto a partecipare al programma: “Cerco qualcuno che tiri fuori il meglio di me, con cui ci sia uno scambio continuo per crescere, che sappia scoprire anche le mie fragilità e mi aiuti ad affrontarle. Vorrei trovare una donna con cui trascorrere tutta la vita, perché credo nell’amore eterno, fatto di attrazione mentale ma anche fisica”.

Il nuovo cavaliere di Uomini e Donne ha rivelato di aver notato alcune dame del parterre over: “Federica, Angela ed Elisabetta. Di Federica mi ha colpito il sorriso, mentre con Angela c’è stato uno scambio di sguardi. In Elisabetta, invece, ho trovato una donna sensuale ma con una timidezza che mi ha intrigato. Solitamente mi piacciono le bellezze mediterranee. Apprezzo le donne acqua e sapone, ma anche appariscenti. Mi piace avere al mio fianco una donna che cattura l’attenzione degli altri uomini e sapere che ha occhi solo per me. Quel pizzico di gelosia che si crea nel rapporto è quella dose di pepe che ritengo fondamentale che ci sia”.

Per quanto riguarda invece i cavalieri, Luca ha dichiarato di sentirmi caratterialmente molto distante da Armando e Biagio: “Armando e Biagio sono molto lontani da me per il loro carattere. Non sono un tipo che urla o sbraita. Non mi piace la poca compostezza. Il rispetto per una donna per me viene prima di ogni altra cosa, a prescindere da quali sentimenti mi leghino a lei o da che età abbia. Alzare la voce per me è inaccettabile. Gero, invece, mi sembra una persona molto vicina a me”.

A presto con nuove news e indiscrezioni sui personaggi di Uomini e Donne!