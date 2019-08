Luca Dorigo critica Lorenzo Riccardi per le polemiche sulla Sardegna: “Tronista si nasce, non si diventa”

Luca Dorigo ha criticato duramente Lorenzo Riccardi per le polemiche sulla Sardegna durante una Instagram Story al vetriolo. C’è da sottolineare che questa estate la famosa isola è finita al centro di aspre polemiche e critiche da parte di due tronisti: prima Sabrina Ghio, che sarebbe stata cacciata da un ristorante di Poltu Quatu perché non volevano bambini, e poi Lorenzo Riccardi, che si è lamentato per i disservizi sardi.

Il protagonista di un bollente calendario senza veli, Luca Dorigo, si è scagliato contro Lorenzo Riccardi durante una Instagram Story in cui ha sottolineato che “tronista si nasce, non si diventa”.

Luca ha invece raccontato un’altra versione dei fatti sui servizi in Sardegna, in antitesi con quanto denunciato sia da Lorenzo sia da Valeria Bigella. Quest’ultima è originaria proprio della Sardegna e ha voluto smorzare le polemiche, sottolineando il fatto che Lorenzo sia stato frainteso: “Parto dal presupposto che la Sardegna per me è l’isola più bella del mondo e non solo per il mare, ma anche per la sua natura e la sua storia – ha spiegato Valeria -. Ma è vero, che alcuni servizi non sono sufficienti (le strade, i collegamenti aerei e marittimi e le ferrovie. Insomma la Sardegna è come un gioiello speciale, che l’Italia, però, lascia chiuso in un cassetto a marcire”.

Non la pensa così Dorigo: “Ciao sono Luca Dorigo e sono in vacanza in Sardegna! Cornetti ne abbiamo? Belli freschi, sardi. E il parcheggio? Guardate si può parcheggiare ovunque (indica il mare, ndr). E le sdraio sono anche reclinabili. Ci sono anche i lettini, reclinabili, e l’acqua.. altro che ghiacciata, può essere anche calda. Il mare è fantastico, ricco di pesce fresco, è tutto fantastico, ascoltate me venite in vacanza in Sardegna, si sta da Dio”.

Lo scontro social tra i due ex tronisti di Uomini e Donne sta infiammando il web, scatenando un vespaio di polemiche e attacchi anche tra i rispettivi follower.

Redazione-iGossip