Luca Onestini e Soleil Sorgè non emozionano e non fanno sognare l’ex opinionista di Uomini e Donne, Karina Cascella. Una delle ultime coppie del trono classico nate nel famoso salotto tv di Maria De Filippi non convince affatto l’ex compagna di Salvatore Angelucci. Perché?

L’ex opinionista di Uomini e Donne ha bocciato Luca Onestini e Soleil Sorgè al settimanale Eva 3000.

“Ammetto che Soleil è stata una delle ragazze più belle che io abbia mai visto nella trasmissione – ha confessato la mamma vip di Ginevra -, ma non l’ho amata particolarmente. Lei e Luca non sono una coppia che mi ha trasmesso emozioni e che continua, anche dopo la scelta, a non intrigarmi né a farmi sognare”.

Siete d’accordo con Karina? Che cosa ne pensate?