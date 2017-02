Luca Rufini di Uomini e Donne parla di Sonia Lorenzini e Tina Cipollari

Luca Rufini di Uomini e Donne è stato sia cavaliere del trono over sia corteggiatore del trono classico di Sonia Lorenzini. Il passaggio da un trono a un altro ha scatenato l’ira della storica e famosa vamp Tina Cipollari che l’ha accusato di essere nel salotto tv di Maria De Filippi per notorietà e business. La scorsa settimana la tronista Sonia Lorenzini ha scelto Emanuele Mauti. Ora Luca Rufini ha voluto dire la sua in un’intervista concessa al settimanale di gossip Vero su Sonia Lorenzini e Tina Cipollari oltre che sul suo percorso a Uomini e Donne.

L’ex cavaliere ed ex corteggiatore di Uomini e Donne ha affrontato il discorso relativo alla sua eliminazione dal trono classico. Secondo lui, la tronista Sonia Lorenzini sarebbe stata influenzata negativamente da chi le circonda e dai giudizi negativi degli opinionisti storici del famoso e popolare programma condotto dalla star tv Maria De Filippi.

“Non è stato bello – ha confessato Luca alla rivista di cronaca rosa Vero -, mi aspettavo che mi desse almeno la possibilità di farmi conoscere. Non credevo in un’eliminazione così immediata, a mio parere non ha seguito il suo cuore, ma forse il pensiero di qualcun altro. Secondo me, sono gli altri ad averle consigliato di guardarsi le spalle da Luca Rufini. Questo è un mio pensiero e nessuno me lo toglie dalla testa”.

Attualmente è single ed è alla ricerca dell’anima gemella anche fuori dagli studi televisivi. “Non mi importa l’età – ha spiegato l’ex corteggiatore di Sonia Lorenzini -, per me è più importante il carattere. Sono stanco di persone facilmente influenzabili dai commenti negativi della gente. Per questo motivo, non importa se è bionda, mora, alta o bassa: cerco una persona da conoscere piano piano, senza fretta e con la quale provare a costruire un rapporto stabile e duraturo”.

Ha poi affrontato il discorso relativo alle critiche dure e pesanti ricevute dalla vamp di Uomini e Donne. “Tina Cipollari? Evidentemente non le sono stato simpatico e, credo, non per colpa mia. Lei non ha mai capito il mio passaggio al trono classico non era per notorietà, ma perché vedevo veramente in Sonia una ragazza molto interessante, che fino a quel momento al trono over non avevo mai incontrato”.

E voi che cosa ne pensate? Credete a Luca Rufini oppure secondo voi ha ragione Tina?

A presto con nuove news, indiscrezioni e anticipazioni sui personaggi di Uomini e Donne!