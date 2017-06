Lucas Peracchi lancia una nuova frecciatina social a Uomini e Donne

Lucas Peracchi ha lanciato una nuova frecciatina social al vetriolo nei confronti del programma tv di Canale 5, Uomini e Donne. Come sapete tutti diversi mesi fa, l’ex tronista del trono classico è stato denunciato per diffamazione da Uomini e Donne per un commento al vetriolo dell’ex fidanzato della Bonas di Avanti un altro Paola Caruso. Ora l’ex tronista di Uomini e Donne Peracchi è tornato nuovamente al centro del gossip per un video social condiviso su Instagram.

Nel video social compare la moglie di Lucas, Silvia Corrias, che imita la star tv e showgirl argentina naturalizzata italiana Belen Rodriguez. “Non siamo in un’esterna qua – ha dichiarato con un pizzico di ironia e sarcasmo Lucas – è vita vera… Ma eri affianco a me? Hai partecipato, la mia era una battuta… ho preso per il cu… E secondo te chi va là, ci va per trovare la ragazza? Dai vai a guardare i cartoni animati”.

Un commento che non avrà fatto fare salti di gioia ai redattori di Uomini e Donne!