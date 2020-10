Lucrezia Comanducci su Armando Incarnato: “Mi piacerebbe conoscerlo fuori”

Lucrezia Comanducci è tornata a parlare del cavaliere del trono over Armando Incarnato dalle pagine di Uomini e Donne Magazine. Come ben ricorderete la bellissima 33enne romana ha abbandonato il programma tv di Canale 5, ideato e condotto da Maria De Filippi, poiché pur essendo contesa da Armando Incarnato e dal tronista Gianluca De Matteis non riusciva a vivere l’esperienza televisiva in maniera serena.

Lucrezia Comanducci – Foto: Facebook

Lucrezia Comanducci ha spiegato alla rivista ufficiale di Uomini e Donne: “Mi faceva piacere essere corteggiata. Il problema è che non vivevo bene la situazione. Vedendomi dall’esterno, mi sembrava di essere troppo chiusa, di non esprimere bene quello che pensavo. La mia famiglia e i miei amici convengono con questa impressione, si sono resi conto che non riuscivo a comunicare me stessa per come sono. Anche i ragazzi della redazione mi dicevano: ti conosciamo per quella che sei realmente. In studio ti blocchi, ti impalli, non c’era niente da fare, sono andata completamente nel pallone.[…] Davanti alle accuse della gente, la mia la dico sia nel bene che nel male, sempre rispettando le opinioni degli altri. Non sono una che sta zitta, in nessun caso. E invece di fronte alle critiche, sono andata nel pallone e non sono riuscita a rispondere a tono, come avrei fatto in circostanze normali”.

Poi ha espresso i suoi giudizi sui cavalieri e tronisti di Uomini e Donne: “Gianluca non ho fatto in tempo a conoscerlo bene perché si è creata questa situazione particolare, che ha un po’ oscurato la possibilità di conoscerci meglio a due. Mi sembra una persona molto allegra, con tanta voglia di vivere, un ragazzo che prende la vita così come viene. In esterna abbiamo chiacchierato, ci siamo fatti due risate, poi, quando si è presentato in studio, mi è sembrato un’altra persona. A volte mi è sembrato un po’ presuntuoso ma è una mia impressione. Armando invece l’ho conosciuto di più, anche perché ci siamo visti anche al di fuori della puntata. E una persona che sa quello che vuole, un uomo molto sicuro di sé… ed è proprio questo quello che mi è piaciuto di lui. [….] Per me spesso viene frainteso, non emerge quello che è lui davvero. Viene etichettato in un modo che non corrisponde a quello che è. Lati poco belli di Armando non ne trovo. Ha una corazza ma è una persona super sensibile. Lo dico per come l’ho conosciuto io. Credo che le donne che ha frequentato all’interno del programma finora non siano riuscite a a capire come è lui realmente”.

Lei vorrebbe conoscere Armando fuori dagli studi tv: “Tornare nel programma significherebbe vivermi con difficoltà una situazione. E sinceramente al momento non ce la faccio. Ho iniziato questa esperienza con duemila paranoie mentali e sono partita male, perché mi sono ritrovata in un triangolo che mi non sono stata in grado di gestire. Se fosse stato un percorso lineare (con una sola persona) lo avrei gestito meglio. […] Sarei felicissima se Armando si presentasse a casa mia. Anche perché adesso non lo posso né vedere né sentire, essendo uscita dal programma, queste sono le regole. Ma se mai un giorno lo rivedessi… sarei contentissima, amo le sorprese”.

