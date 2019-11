Luigi Mastroianni e Irene Capuano di Uomini e Donne in crisi: “Rispettate questo momento”

Luigi Mastroianni e Irene Capuano di Uomini e Donne sono in crisi profonda. L’ex tronista del trono classico ha invocato rispetto e privacy per un momento molto delicato e travagliato per la coppia.

L’ex tronista siciliano, rispondendo ad alcune domande dei suoi fan su Instagram, ha dichiarato: “Saprete quando sarà il momento. Se veramente ci volete bene, dovreste capire e rispettare questo momento. Buona serata”.

Luigi e Irene riusciranno a superare questa crisi di coppia oppure la rottura è davvero inevitabile? I fan sperano vivamente che possano superare gli ostacoli e le incomprensioni di queste ultime settimane per tornare di nuovo a sorridere in amore. Stay tuned per saperne di più!

Redazione-iGossip