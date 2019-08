Luigi Mastroianni e Irene Capuano di Uomini e Donne sono andati a convivere. L’ha rivelato lo stesso ex tronista del trono classico al magazine del chiacchierato e fortunato dating show di Canale 5. La convivenza va avanti da un mese e mezzo.

Luigi ha rivelato a Uomini e Donne Magazine: “Era arrivato il momento di prenderci uno spazio tutto per noi. Irene è molto premurosa, mi riempie di attenzioni e tutte le mattine mi coccola preparandomi la colazione. Ora viviamo a Genzano, ma tra qualche giorno lasceremo il nostro appartamento per andare in Sicilia. Dopo l’estate abbiamo in mente di cambiare casa e città, ma per ora non abbiamo ancora le idee chiare. Forse ci trasferiremo a Milano o a Verona”.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Irene Capuano, ha aggiunto: “Ci troviamo benissimo. Luigi è molto bravo nelle faccende di casa e ci dividiamo tutti i compiti. Ormai facciamo coppia fissa ovunque andiamo. La mia famiglia è felice di vedermi sorridere con lui”.

Per l’ex fidanzato dell’ex tronista Sara Affi Fella è un passo molto importante e significativo: “Attribuisco a questo passo un significato molto importante. È la prima volta che condivido qualcosa di simile con una ragazza. Credevo che inizialmente sarebbe stato difficile, ma Irene è fantastica in tutto e per tutto. Sa capire ogni mio momento, mi rallegra le giornate. Dopo tutti i mesi passati a dividerci tra una città e l’altra avevamo bisogno di questo. Oggi sono così sicuro del nostro rapporto che sono pronto a fare progetti a lungo termine: siamo solidi, complici e con Irene ho condiviso anche le mie paure e insicurezze. Stare lontano da casa mia mi fa mancare soprattutto Salvo, ma ci sentiamo tutti i giorni, anzi lo sente di più Irene di me”.

Per Irene, invece, non è la prima volta: “Nonostante in passato abbia già convissuto, con Luigi ogni cosa ha un sapore diverso. Fin dal primo momento che ci siamo conosciuti di lui ho apprezzato la sua purezza e il fatto che sembrasse diverso da tutti gli altri. Vivendoci insieme giorno per giorno i sentimenti sono cresciuti sempre di più e ora dove c’è lui sento il profumo di casa. Litighiamo poco e solitamente per sciocchezze, ma poi ci basta un attimo per tornare più forti di prima”.

Per quanto riguarda il lavoro, Luigi Mastroianni lancerà due nuovi brani in inverno, ma prima partirà per il Brasile insieme con gli amici.

Redazione-iGossip