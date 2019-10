Luigi Mastroianni e Irene Capuano di Uomini e Donne sono in crisi profonda. L’ex corteggiatrice del trono classico si è sfogata e ha replicato alle critiche dei fan della coppia che hanno sollevato dubbi sulla fine della loro storia d’amore perché non si fanno vedere da tanto tempo insieme sui social e d’altronde lui ha di recente trascorso una vacanza in Brasile con gli amici, mentre, Irene è rimasta in Italia.

Irene Capuano è andata su tutte le furie e su Instagram Story ha pubblicato un lungo messaggio.

“Sono arrivata al punto di smettere di condividere la mia quotidianità con alcune di voi per quanta gente schifosa esiste – ha scritto Irene -, questi giorni credo di aver fatto il record delle persone bloccate! Gente che arriva a minacciare la mia famiglia, le mie amiche e la persona che ho accanto. Inizio davvero a provare schifo, ribrezzo e rifiuto”.

Ha spiegato che i panni sporchi si lavano in famiglia, a differenza di quello che è successo tra Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi. A tal proposito l’ex corteggiatrice ha dichiarato: “Non abbiamo mai dato in pasto la nostra storia a dei leoni come voi, e non lo faremo mai. Come tutti i cristiani e gente comune come voi ci sono dei momenti sì e dei momenti no”.

Molte fan non hanno apprezzato il suo durissimo sfogo social e sono andate all’attacco: “Ma come finché è tutto bello ci fanno vedere quanto si amano e quante volte vanno in bagno. Appena c’è qualcosa che non va sono gli altri che spaccano le pa**e. Siete tutti uguali”.

Irene ha risposto così: “Tranquilla le mostreremo ancora di più quanto ci amiamo e quanto ci ameremo”.

Redazione-iGossip