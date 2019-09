Manuel Vallicella non tornerebbe più sul trono di Uomini e Donne. L’ha rivelato lui stesso su Instagram Story, rispondendo a una domanda di un follower. Perché? “Ho corteggiato e non sono stato scelto – ha dichiarato Manuel -. Ho fatto il tronista e ho lasciato. Credo di aver provato un po’ tutto lì. Quindi no, non ci tornerei…”.

Manuel conserva comunque un bel ricordo della sua esperienza nel salotto tv di Uomini e Donne. Anche se non è riuscito a trovare l’amore, l’ex tronista di Uomini e Donne ha spiegato che quell’esperienza è stata molto utile per la sua vita poiché l’ha cambiato ed è servita molto per crescere.

Redazione-iGossip