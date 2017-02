Manuel Vallicella e il suo addio a Uomini e Donne: “Non sono la persona adatta”

Manuel Vallicella e il suo addio a Uomini e Donne. Il tronista pluritatuato e operaio metalmeccanico ha ammesso durante una recente puntata del famoso e popolare programma tv condotto da Maria De Filippi di non essere all’altezza della situazione… L’ex corteggiatore di Ludovica Valli ha dichiarato: “Non sono la persona adatta per questo contesto, qui mi spengo e se non sto bene non faccio stare bene neanche le ragazze…”. L’opinionista storico Gianni Sperti ha elogiato il tronista pluritatuato, asserendo che è un ragazzo sincero e umile. Ma lui ha ribadito il suo concetto e ha descritto così il suo malessere interiore…

L’ex corteggiatore di Uomini e Donne Manuel Vallicella ha asserito: “Mi tremano le gambe sin da quando prendo il treno per venire qui…e mi dà fastidio passare per quello moscio e triste, io non sono così”. La moglie del celebre giornalista e conduttore tv Maurizio Costanzo ha ipotizzato che i commenti del web possano aver influito sulla sua decisione, ma lui ha negato tutto ciò: “No no, è lo studio che mi fa star male, poi anche il fatto che è tanto che non ho una storia con una ragazza concorre… è come se non avessi la testa per ripartire”.

Ha poi concluso dicendo che vorrebbe prendersi un altro po’ di tempo per riflettere…