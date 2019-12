Mara Fasone dopo aver abbandonato il trono vuole tornare a Uomini e Donne. L’ex tronista del trono classico si è raccontata al settimanale Lei. “Tornerei assolutamente per la stima infinita nei confronti di chi ci lavora – ha dichiarato -, ma anche per dimostrare a me stessa che ad oggi posso riuscire a concludere quel percorso lasciato in sospeso. Sì, adesso sono pronta come non mai“.

Alla fine l’ex tronista si è pentita: “Se sono pentita di quanto fatto? Diciamo che mi sono resa conto già qualche settimana dopo, che quello sarebbe stato un percorso adatto a me e alla mia personalità”.

La celebre, ideatrice e conduttrice di Uomini e Donne, Maria De Filippi, raccoglierà l’appello di Mara?