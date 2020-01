Marcello Michisanti attacca Gemma Galgani: “Non ha voluto conoscermi meglio”

Marcello Michisanti ha attaccato la dama torinese del trono over di Uomini e Donne, Gemma Galgani, perché non ha voluto conoscerlo meglio. Il cavaliere ha ripercorso alcune tappe del suo percorso televisivo a Uomini e Donne Magazine.

“Io lavoro nel campo della moda – ha spiegato Michisanti -, quindi sono circondato da collaboratrici donne che fanno parte del mio team e seguono il programma da sempre. È stata proprio una di loro a prendere delle mie foto da Facebook e iscrivermi, così sono stato contattato, ho fatto un colloquio e sono stato richiamato. Io, per motivi di lavoro, non avevo mai guardato Uomini e Donne con attenzione – ha aggiunto -, quindi non ne conoscevo i meccanismi e per questo il primo giorno per me non è stato facile”.

Marcello ha poi affrontato il discorso relativo all’acerrima nemica di Tina Cipollari, Gemma Galgani: “Durante le prime puntate sono stato buono buono da parte per cercare di capire la situazione, ma intanto guardavo le varie signore per capire se qualcuna poteva, almeno a primo impatto, piacermi. Sono approdato in trasmissione per provare a conoscerla, ma in realtà la prima dama che mi ha colpito ‘fisicamente’ e che poi ho conosciuto è stata Anna, e subito dopo Antonella. Sono andato a cena con entrambe e con entrambe ho trascorso una bella serata… Poi alla mia quarta puntata Gemma ha voluto ballare con me – ha sottolineato – e la cosa mi ha fatto piacere, anche perché sia Anna che Antonella sapevano che avevo un interesse per lei. Il giorno dopo il primo ballo ho poi detto a Gemma che ero uscito con Anna e Antonella – ha proseguito -, ma lei non l’ha presa bene a quanto pare. Probabilmente non si è sentita di frequentare o conoscere meglio un uomo che già usciva da un paio di settimane con altre donne“.

Come sta procedendo il suo percorso a Uomini e Donne? “Intanto voglio sottolineare che questa avventura mi sta sorprendendo – ha ammesso Marcello -, perché sto conoscendo delle persone molto valide. Mi auguro di instaurare una conoscenza che con il massimo rispetto dell’altra persona vada sempre meglio. Mi auguro di trovare una donna da tenere accanto, da rispettare, a cui dare il mio affetto“.

