Marco Fantini di nuovo papà: Beatrice Valli ha partorito la piccola Azzurra

Marco Fantini è diventato di nuovo papà. L’ex corteggiatrice del trono classico di Uomini e Donne, Beatrice Valli, ha partorito la piccola Azzurra. La 24enne web influencer ha finalmente dato alla luce la sua terza figlia, la seconda con Marco Fantini dopo Bianca, nata nel 2017. Beatrice è anche mamma di Alessandro, nato quando aveva 16 anni dalla relazione con Nicolas Bovi.

Beatrice ha condiviso il primo scatto social della baby vip e altri scatti che la ritraggono in ospedale dopo il parto. Per Valli è stata la gravidanza più difficile e faticosa da affrontare.

“Stanotte alle ore 01.00 mi si sono rotte le acque – ha dichiarato Beatrice -, ho aspettato un po’ ad andare in ospedale perché non avevo ne contrazioni e perdite particolari, alle 7 mi sono fatta accompagnare dal ‘Marchini’ che ora è a casa tutto agitato (uomini) che spera di ricevere presto una mia telefonata e ovviamente dovrà recarsi velocemente in ospedale”.

Congratulazioni e felicitazioni ai genitori vip e un caloroso benvenuto alla piccola Azzurra anche da parte della nostra redazione. Auguri!