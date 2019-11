Marco Fantini e Beatrice Valli di Uomini e Donne vanno a nozze. Matrimonio imminente per i due ex personaggi del dating show di Canale 5. L’ex corteggiatrice del trono classico ha ufficializzato la data del matrimonio mediante una lettera d’amore scritta al compagno e pubblicata sul suo profilo social.

“Poche volte servono tante parole – ha esordito Beatrice -, soprattutto tra di noi! Sono passati sei anni e non posso e voglio chiedere di più di ciò che abbiamo e di ciò che ci siamo costruiti fino ad ora. Siamo ragazzi che amano sognare insieme, siamo complici in amore e siamo una cosa unica in famiglia. Non ti ho mai detto cosa amo più di te – ha proseguito l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne -, ma dopo tanto tempo te lo meriti: amo il tuo essere sempre accondiscendente con tutti, amo il tuo essere spensierato anche quando ci sono fin troppi pensieri, ma soprattutto mi piace che credi nella famiglia, in noi e in quello che fai. Hai amato da subito ciò che avevo alle spalle, hai amato da subito ciò in cui credevo e hai amato da subito la mia anima (un po’ esplosiva)”.

La bellissima mamma vip ha poi concluso così la sua emozionante lettera social rivolta al compagno Marco: “Da tutto ciò ho capito di cosa avevo bisogno realmente, di un uomo, di un padre dei miei figli e di un marito proprio come te. Ebbene sì mio marito, manca sempre meno al nostro giorno, al nostro momento e al nostro noi. Perché sarà proprio così, tra 11 mesi sarà per sempre un noi”.

I fan sono al settimo cielo!

Redazione-iGossip