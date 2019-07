Marco Fantini e Beatrice Valli fanno una promessa sui social

Marco Fantini e Beatrice Valli di Uomini e Donne hanno fatto una promessa sui social. Proprio cinque anni fa è sbocciato il loro amore e nonostante una crisi di coppia piuttosto difficile nel 2016, oggi sono più felici e innamorati che mai. I genitori vip di Bianca sono a un passo dal matrimonio?

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha svelato la promessa ai suoi follower sui social: ” È stato difficile convincere il Marchini in qualcosa che per lui era impossibile ma avevamo entrambi il desiderio di fare qualcosa che ci legasse ancora di più! Poco più di 5 anni fa ci siamo scelti, abbiamo creato una famiglia bellissima e piena di amore – ha aggiunto -, amiamo la vita più di qualsiasi altra cosa ma soprattutto ci siamo fatti una promessa (Non come quando mi chiederà di sposarlo) però la nostra promessa vale più di qualsiasi altro gesto. La nostra vita insieme ci deve portare felicità e fortuna in tutto quello che facciamo e faremo. Ti amo”.

“Felicità e fortuna”, infatti la promessa è collegata ad un tatuaggio: un quadrifoglio, segno scaramantico di fortuna.

A quanto pare il lieto evento è ancora lontano…

Redazione-iGossip