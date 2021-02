Maria De Filippi affossa Gemma Galgani: “Sei una polla, ci caschi sempre”

Maria De Filippi ha affossato duramente la famosa e chiacchieratissima dama torinese del trono over di Uomini e Donne, Gemma Galgani. Perché? Ricapitoliamo subito le ultime puntate. Gemma Galgani ha accusato il cavaliere Maurizio G. di aver insistito per far pubblicità alla marca del regalo e di usarla, essendo a conoscenza della sua rilevanza nel programma, per fare teatrini con Maria Tona. Ad aggravare la situazione c’è una foto hot, che simula quella inviata da Maurizio P. alla Galgani, inviata da Maria alla redazione.

Gli opinionisti del dating show di Canale 5 hanno dato ragione a Gemma, trovando inopportuno il cavaliere e le sue pretese, che sembrano atte a ricevere attenzione più che a corteggiare la torinese. Anche Maria De Filippi è piuttosto perplessa da Maurizio G. e ha fatto notare come sia sospetto che a lui interessi parlare in studio, più che conoscere Gemma fuori dalle telecamere.

Il cavaliere ha dichiarato di aver inviato quella foto per ironizzare con la Tona, ma il fatto che lei l’abbia inviata alla redazione sapendo che sarebbe saltato fuori, accresce i dubbi.

La dama torinese ha confessato che durante la loro esterna, Maurizio G. si è sempre allontanato da lei evitando il contatto fisico, e questa è la prova del fatto che a lui non interessi nulla di lei.

La celebre conduttrice tv e produttrice Maria De Filippi ha preso la parola per affossare la dama torinese: “O sei un attore bravo o non ce la fai, fai fatica. Gemma sa recitare bene, ma tu sei un pollo e ci caschi tutte le volte! Gemma se tu vedi quel filmato, in cui lui discute sul fatto che deve stare al centro dello studio, e oggi con Maria perché quel signore ha mandato una fotografia”.

Il cavaliere ha rischiato l’espulsione dallo studio su ordine di Maria De Filippi, ma si è salvato in calcio d’angolo ammettendo di essere attratto da Gemma e di volerle dimostrare il suo interesse.

Sarà vero? C’è da credergli? Noi non ci crediamo, e voi?

