Maria Tona bacchetta Armando Incarnato: “Ti sei perso una donna eccezionale”

Maria Tona ha bacchettato il cavaliere del trono over di Uomini e Donne, Armando Incarnato, durante un’intervista rilasciata al magazine ufficiale del dating show di Canale 5. La mamma romana di cinque figli, quattro femmine e un maschio, è un’orgogliosa matriarca di una famiglia quasi tutta al femminile e imprenditrice di successo.

“Uomini e Donne è un percorso a cui ci si deve abituare – ha dichiarato la dama romana Maria Tona – prima di arrivare e percepire le reali opportunità che ti da. Io stessa, i meccanismi della trasmissione li ho capiti dopo. Per esempio, avendo un animo giocherellone, all’inizio ballavo con tutti, anche con persone che avevano intrapreso frequentazioni con altre dame e mi ritrovavo a fine puntata con numeri di diversi cavalieri che avevo invitato a ballare. Con questo mio voler ballare con tutti si è trasformato in conoscenze che non ho accettato, ignora di quello che avrei potuto realmente provare”.

Per poi concludere: “Io e Alessandro ci siamo avvicinati molto, anche fisicamente con un bacio ed è stato l’unico che ho baciato in quel modo. Lo trovo affascinante e coraggioso. Un uomo che ha un’energia diversa dagli altri: è un paracadutista un grandissimo lavoratore, mi tratta benissimo, Inoltre, a lui non interessa proprio della nostra differenza di età, mi fa sentire una ragazzina. Maurizio? E’ un uomo che non si scompone, ricordo la prima volta che per sbaglio le nostre labbra si sono sfiorate lui è rimasto rigidissimo. Quindi credo che non aveva intenzione di rifiutare Gemma: semplicemente lui va con i piedi di piombo… è un bambinone, è un buono, fondamentalmente”.

