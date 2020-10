Maria Tona e la competizione con Gemma Galgani: “Mi diverto molto”

Maria Tona ha parlato della competizione con la famosa e chiacchierata dama del trono over di Uomini e Donne, Gemma Galgani. La new entry ha incuriosito Biagio e Paolo, creando un’inevitabile rivalità con la dama torinese. “Gemma è una donna molto intelligente, anche se secondo me negli approcci con gli uomini dovrebbe essere emotivamente più leggera”, ha detto Maria a Uomini e Donne Magazine.

Maria Tona del trono over di Uomini e Donne – Foto: Facebook

Maria Tona ha affermato: “Inizialmente pensavo che sarei stata attratta da un uomo dall’aspetto giovanile, ma quando ho visto Paolo sono stata colpita subito dal suo stile rock e controcorrente. Quindi mi sono relazionata a lui per la sua energia di vita che percepisco molto bene. Biagio mi sta riempendo di attenzioni e la sua napoletanità mi affascina perché io ho origini partenopee e le sente dentro questa grande appartenenza e la rivedo nel mio grande coraggio e in quella audacia che mi contraddistingue”.

Per poi sottolineare: “Mi diverte la competizione con Gemma. Lei è una donna molto intelligente anche se negli approcci con gli uomini dovrebbe essere emotivamente più leggera, perché, nella maggior parte dei casi i maschi non sopportano i pesi dei problemi secondo me, ed è per questo che per me in passato è stato molto difficile contare su di loro”.

