Mario Ermito ha rifiutato il trono di Uomini e Donne. Ospite di Casa Chi, l’attore ed ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha speso dure parole sul web influencer e attuale gieffino Tommaso Zorzi.

Mario Ermito – Foto: Facebook

“Ha avuto una maniera aggressiva – ha detto il modello pugliese Mario Ermito -. Io dal primo momento in cui ho messo piede nella Casa ho visto in lui indisponenza nei miei confronti. Io mi ero promesso di entrare nella Casa con l’obiettivo di divertirmi e conoscere i ragazzi. Non so per quale motivo lui abbia alzato un muro nei miei confronti. Forse perché avere davanti una persona che ti dice le cose che pensa, senza paura di esporsi, diventa un po’ scomodo. Lui è sempre circondato da persone – ha proseguito – che lo sostengono e quando ho provato a parlare con Tommaso quando abbiamo avuto un piccolo screzio, voltava le spalle e andava via”.

Ha confessato di non aver corteggiato Dayane Mello, ma di averla voluto al suo fianco perché ha visto il lei molte caratteristiche in comune.

L’ex gieffino vip ha fatto una rivelazione succulenta su Uomini e Donne. L’attore e modello tarantino sarebbe stato corteggiato dalla redazione del dating show di Canale 5: “Io ho rifiutato più di una volta il trono per tanti motivi. Il primo era che quando me lo proponevano subito dopo mi fidanzavo al di fuori. […] Il secondo è che parallelamente mi arrivavano proposte lavorative nel mio settore. Ho fatto diverse fiction e diversi film e quindi non potevo conciliare le due cose”.

A presto con nuove news e indiscrezioni sui personaggi di Uomini e Donne!