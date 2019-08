Mario Serpa attacca Raffaella Mennoia, Gianni Sperti e Jack Vanore: scoppia il finimondo a Uomini e Donne

Mario Serpa ha attaccato duramente sui social Raffaella Mennoia, Gianni Sperti e Jack Vanore, facendo scoppiare il finimondo nel “mondo” social di Uomini e Donne. Anche se la famosa e chiacchieratissima trasmissione pomeridiana di Canale 5, ideata e condotta dalla star tv Maria De Filippi, è in ferie da oltre un mese e mezzo, ci hanno pensato Mario Serpa e l’autrice del programma Raffaella Mennoia a tenere alta l’attenzione su U&D.

Raffaella Mennoia e il post social al vetriolo

L’ex opinionista ed ex corteggiatore di Uomini e Donne, Mario Serpa, ha replicato furioso a una critica pungente e velenosa di Raffaella Mennoia. Quest’ultima senza indicare nome e cognome ha scritto il seguente post social di fuoco: “Ho inserito un nuovo filtro di Instagram che cancella messaggi di markette, di fake e haters e chi porta solo cattiveria e di poveri stro**i senza vita. Se non vi rispondo è solo perché non siete degni, semplici miracolati”.

La replica di Mario Serpa

Mario Serpa di Uomini e Donne ha perso la pazienza e ha puntato il dito contro l’autrice di Uomini e Donne: “Guarda, sarò breve e conciso perché vedo che hai delle difficoltà (quindi non mi va di sparare sulla croce rossa). Informati meglio… e che se ti guardi intorno motivi per dire ‘boooh’ ne hai tanti. (A settembre il fortunato sarà Gianni o Jack) #pensavo #scagnozzi. P.s: io non ho dato dello schifoso a nessuno, ho solo voluto mettere i puntini sulle i su un commento che mi è arrivato. Avete la faccia come il cu*o. Io sono annoiato da tutte questa situazione che non ho creato io”.

Il suo sfogo social è stato molto apprezzato da un altro volto noto del trono gay di Uomini e Donne, l’ex tronista Alex Migliorini.

L’intervento di Gianni Sperti

Chiamato in causa da Mario Serpa, lo storico opinionista di Uomini e Donne è intervenuto sulla vicenda: “Quando si parla o si scrive qualcosa, il mondo con cui lo si fa evidenzia molta frustrazione personale”.

Mario Serpa ha poi rivelato su Twitter: “Da Miss Redazione ho ricevuto più considerazione in queste poche ore che in due anni e mezzo di presenza in studio. Così per dire”.

Da Miss Redazione ho ricevuto più considerazione in queste poche ore che in due anni e mezzo di presenza in studio. Così per dire ?#uominiedonne — Mario Serpa (@MarioSerpaOff) August 4, 2019

Redazione-iGossip