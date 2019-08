Mario Serpa è in guerra contro la potente e influente autrice del chiacchieratissimo e trash programma tv di Maria De Filippi, Raffaella Mennoia, e contro i suoi ormai ex colleghi di Uomini e Donne, Gianni Sperti e Jack Vanore. Lo scontro aperto e senza sconti è stato suggellato da un post social al vetriolo di Raffaella Mennoia contro i cattivi e miracolati.

L’ex corteggiatore di Uomini e Donne, Mario Serpa, non ha perso occasione per affrontare di petto la situazione. Mario Serpa di Uomini e Donne ha puntato il dito contro l’autrice di Uomini e Donne: “Guarda, sarò breve e conciso perché vedo che hai delle difficoltà (quindi non mi va di sparare sulla croce rossa). Informati meglio… e che se ti guardi intorno motivi per dire ‘boooh’ ne hai tanti. (A settembre il fortunato sarà Gianni o Jack) #pensavo #scagnozzi. P.s: io non ho dato dello schifoso a nessuno, ho solo voluto mettere i puntini sulle i su un commento che mi è arrivato. Avete la faccia come il cu*o. Io sono annoiato da tutte questa situazione che non ho creato io”. Un attacco durissimo che ha scatenato il putiferio in Rete e nel mondo di Uomini e Donne.

Vecchie ruggini legate al precedente trono gay dell’ex tronista Sona e a una poca considerazione da parte di Raffaella Mennoia nei suoi confronti, che ha invece difeso il suo ex fidanzato Claudio. Tirati in ballo da Serpa, lo storico opinionista della trasmissione di Canale 5 Gianni Sperti e l’altro opinionista Jack Vanore hanno voluto dire la loro.

Sperti ha dichiarato su Instagram Story: “Quando si parla o si scrive qualcosa, il modo con cui lo si fa evidenzia molta frustrazione personale”. Jack Vanore è stato meno duro e più diplomatico: “Parla ancora della sua storia con Claudio. Che poi mi pare che dopo il trono ci sia tornato insieme, per poi rilasciarsi successivamente. Mi mette in mezzo ad una situazione che non conosco così bene. L’unica cosa che mi dispiace è che si vede che non è sereno e appunto a me dispiace per questo, dispiace per lui più che altro”.

Gli animi dei protagonisti di Uomini e Donne si surriscaldano ancora di più in estate, scatenando una montagna di reazioni e polemiche sul web e sulla carta stampata.

