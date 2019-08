Mario Serpa e Claudio Sona di Uomini e Donne litigano su Instagram

Mario Serpa e Claudio Sona di Uomini e Donne hanno litigato nuovamente su Instagram. Dopo aver attaccato Raffaella Mennoia, Jack Vanore e Gianni Sperti, l’ex corteggiatore del trono gay ha pubblicato nuovamente sui social il video in cui Juan confessava di aver visto Claudio in segreto, durante il suo percorso a Uomini e Donne.

Juan, ex fidanzato del celebre stilista Stefano Gabbana, ammetteva l’amore ancora esistente tra lui e l’ex tronista, per il quale aveva accettato la situazione e aveva deciso di fare un tatuaggio di coppia: “Una persona che ho voluto e amato tanto, al punto da ridurmi come mi sono ridotto, che è vergognoso. Non ci siamo mai lasciati, ci siamo sempre frequentati. Ci sono tutte le prove, sia scritte, sia registrate telefonicamente, sia delle telecamere di casa mia, che è piena… I nostri incontri a Verona, mi ha fatto fare anche un tatuaggio per dimostrarmi l’amore… adesso vediamo come procedere, senza il suo ok non posso pubblicare niente, quindi adesso vediamo legalmente”.

L’ex tronista del trono gay ha replicato su Instagram Story al suo ex fidanzato Mario, asserendo che le accuse di Juan Fran Sierra vennero smentite all’epoca: “Ognuno sceglie a chi credere, la verità che più fa comodo, rendendo conto solo alla propria coscienza. Io ho la mia, la difendo nelle sedi opportune e non con attacchi personali che finirebbero soltanto per sminuire me come persona. Pochi principi nella vita, ma indefettibili come, ad esempio, quello di non abbassare mai lo sguardo di fronte a chi pretenderebbe di esprimere giudizi sulla mia vita privata senza esserne stato parte. Ma si sa, la calunnia è un venticello che attira sempre perditempo interessati al nulla…”.

Lo scontro tra i due ex fidanzati prosegue senza soste su Instagram…

